  1. Toplum
22 Tem 2025 13:56

İran'ın batısında bir sınır muhafızı şehit oldu

İran'ın batısında bir sınır muhafızı şehit oldu

İran’ın Kürdistan eyaletindeki Bane bölgesinde sınır muhafızları ile bir grup terörist arasında çıkan silahlı çatışmada bir sınır muhafızı şehit düştü.

İran’ın Kürdistan eyaletindeki Bane bölgesinde sınır muhafızları ile bir grup terörist arasında çatışma yaşandı.

Silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu bir sınır muhafızı şehit oldu.

News ID 1928871

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