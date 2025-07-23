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23 Tem 2025 09:48

İran, Rusya ve Çin'den Tahran'da üçlü toplantı

İran, Rusya ve Çin'den Tahran'da üçlü toplantı

İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin İran nükleer programıyla ilgili istişarelere devam etme konusunda anlaştıkları belirtildi.

İran, Rusya ve Çin temsilcileri, Tahran'da düzenlenen toplantıda, İran'ın nükleer programıyla ilgili istişarelere önümüzdeki haftalarda devam etme konusunda anlaştı.

Haberde, “Ülkemiz Dışişleri Bakanlığında İran, Rusya ve Çin diplomatik heyetlerinin katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, üç katılımcı ülkenin temsilcileri nükleer konulardaki müzakerelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konusunu ele aldı.

Katılımcılar, hükümetlerinin tutum ve eylemleri koordine etmek için yakın istişareleri sürdürme yönündeki güçlü arzusunu vurguladı ve üç ülke arasındaki bu tür toplantıların önümüzdeki haftalarda çeşitli düzeylerde devam etmesi konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.

News ID 1928883

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