Siyonist bakan Dermer İstanbul'daki İran konulu görüşmeler öncesi Paris’e gitti

Siyonist rejimin stratejik işler bakanı Ron Dermer, İran ile Avrupa arasında İstanbul'da yapılacak görüşmeleri görüşmek üzere Paris'e gitti.

Ron Dermer'in Paris'te Fransız yetkililerle İstanbul'daki nükleer toplantı ve İran'ın nükleer programını görüşeceği kaydedildi.

İran-E3 ülkeleri görüşmeleri

Fransa, Almanya ve İngiltere’den oluşan E3 ülkeleri ile yapılacak görüşmeler 25 Temmuz Cuma günü İstanbul’da başlayacak. Bu üç ülke, İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören 2015 Nükleer Anlaşması’nın kalan tarafları arasında yer alıyor.