Cezayir’den İran yapımı kısa filme 2 ödül

Yönetmenliğini Omid Mirzayi’nin yaptığı ve yapımcılığını Said Hani’nin üstlendiği “Yalnız Yan Yana” adlı kısa film Cezayir’de düzenlenen Uluslararası 5. IMEDGHASSEN Film Festivali’nden ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödüllerini kazandı.

IMEDGHASSEN Film Festivali’nde, 11–18 Eylül tarihleri arasında Batna’da yaklaşık 27 farklı ülkeden 53 film yarıştı.

“Yalnız Yan Yana” daha önce de Almanya’daki 47. Lukas Film Festivali’nden Onur Ödülü, Polonya’daki Zoom Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ve birçok ulusal festivalden ödüller almıştı; bunlar arasında Tahran Kısa Film Festivali ve Fecr ile ISFA Festivallerinin finalist adaylıkları yer alıyor. Film, geçtiğimiz yılın en prestijli ve ödüllü yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

Film, uluslararası yolculuğuna 20. Batumi Sanat Festivali (Gürcistan) ve 10. Dalmatia Festivali ile devam edecek.