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30 Tem 2025 09:48

En büyük Erbain Yürüyüşü kervanı Kerbela’ya doğru yola çıktı

En büyük Erbain Yürüyüşü kervanı Kerbela’ya doğru yola çıktı

İran’ın en büyük Erbain yaya kervanı olan Ahvaz Meşaye Kervanı, büyük bir coşkuyla Çezabe sınır kapısına doğru yürüyüşüne başladı.

Erbain etkinlikleri öncesinde, İran’ın en büyük Erbain yaya kervanı olan Ahvaz Meşaye Kervanı, büyük bir coşkuyla Çezabe sınır kapısına doğru yürüyüşüne başladı.

Bu büyük kervan, 14 yıldır üst üste düzenleniyor ve Ahvaz’ın farklı mahallelerinden Kuy-i Alevi, Nihzetabad, Mellaşiye, Ayn 2, Kuy-i Siyahi ve Kuy-i Sadat gelen İmam Hüseyin tutkunları yürüyüşe katılıyor.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören Dünya'nın en büyük kutsal törenlerindendir.

News ID 1929041

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