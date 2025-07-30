  1. İran
30 Tem 2025 11:31

Pezeşkiyan Cumrartesi günü Pakistan'a gidecek

Pezeşkiyan Cumrartesi günü Pakistan'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in davetlisi olarak Cumartesi günü İslamabad'a gideceği açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı’nın siyasi danışmanı Mehdi Sanai, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın 2 Ağustos Cumartesi akşamı Şahbaz Şerif'in daveti üzerine Pakistan'a gideceğini duyurdu.

Sanai, bu ziyarette kültür ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle resmi görüşmeler planlandığını bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, dini ve kültürel boyutlarına dikkat çeken Sanai, ziyaretin hedefleri arasında il ve sınır iş birliğinin geliştirilmesi ve mevcut 3 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılmasının yer aldığını vurguladı.

News ID 1929051

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