İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tacikistan Kültür Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile birlikte Duşanbe’de bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu sabah Tacikistan Kültür Bakanı Matlubahon Sattoriyon ile bir araya geldi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şahin Samadi’nin de katıldığı bu görüşmede; iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmeye yönelik devam eden faaliyetler ve planlanan programlar ele alındı.

Görüşmede Fars dili alanındaki çalışmalar, kitap yayını, kültürel, sanatsal ve medya heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri, ayrıca müzik, sinema ve tiyatro alanlarında ortak programların hazırlanması gibi konular değerlendirildi.

Bunun yanı sıra bu yıl sonbaharda düzenlenmesi planlanan iki ülkenin kültür haftasından en iyi şekilde yararlanmanın önemi vurgulandı.