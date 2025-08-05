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5 Ağu 2025 11:16

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü; 6 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü; 6 yaralı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yapılan bir partiye yerel saatle 01.00 civarında silahlı saldırı düzenlendi.

Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, saldırı sonucunda Gregory Derisso adlı kişinin olay yerinde, 52 yaşındaki bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek "Bu kentte şiddete hoşgörü gösterilmeyecektir" ifadesini kullandı.

News ID 1929214

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