Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev İran'ı ziyaret edecek

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık dün Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi.

İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu başkanları, ekonomik ve ticaret işbirliği ile sınır projeleri alanında görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmede, İran'ın Astara kentinde ortak sınır projelerini yakından inceleme konusunda fikir birliğine varıldı.

Taraflar aynı zamanda Astara sınır terminali ve sınır köprülerinin inşası da dahil olmak üzere ortak sınır projelerinin hayata geçirilmesinin hızlandırılmasının önemini vurguladılar.

Mustafayev İran'ı ziyaret edecek

Görüşmede, Şahin Mustafayev'in yakın zamanda İran’ın Astara şehrini ziyaret ederek ortak projelerin uygulanmasının mevcut durumunu yerinde inceleyip değerlendireceği kararlaştırıldı.

