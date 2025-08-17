Yemen: Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" balistik füzesiyle vurduk

Arap medyasına göre; Yemen Silahlı Kuvvetleri, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" balistik füzesiyle hedef aldıklarını bildirdi.

Yüce Allah'ın yardımıyla, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin füze gücünün başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, ''Operasyon, milyonlarca Siyonist işgalcinin sığınaklara kaçmasına ve havalimanı faaliyetlerinin durmasına neden oldu.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ''Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları, Gazze'ye yönelik saldırı durdurulana ve kuşatma kaldırılana kadar durmayacaktır." denildi.