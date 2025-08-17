Trump ekibinden Alaska’da büyük güvenlik gafı (+FOTO)

Trump ekibinin son güvenlik hatasında, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki gizli toplantıya ait belgeler, Alaska’daki bir otelin yazıcısında unutuldu!

Belgeler toplantının detaylarını, yetkililerin iletişim bilgilerini ve hatta öğle yemeği menüsünü içeriyordu. Uzmanlar bunu Trump ekibinin yetersizliğinin göstergesi olarak yorumladı.

Alaska’daki bir otelde bulunan devlet belgeleri, Trump ile Putin’in Anchorage’da 15 Ağustos’ta gerçekleştirdiği hassas toplantıya dair yeni ayrıntıları ortaya koydu. ABD Dışişleri Bakanlığı damgalı ve Cuma sabahı otelin ticaret merkezinde bulunan belgeler, toplantının gizli detaylarını ve henüz kamuya açıklanmamış bilgileri içeriyordu.

Sekiz sayfalık belgeler, Amerikan personeli tarafından hazırlanmış ve kazara bırakılmış gibi görünüyordu. Belgelerde liderlerin toplantı takvimi, görevli iletişim bilgileri ve erişim ayrıntıları yer alıyordu.

Amerikan NPR ağına göre, Cuma sabahı saat 09:00 civarında, Anchorage’de Elmendorf-Richardson Üsü’ne 20 dakika mesafedeki dört yıldızlı Captain Cook Oteli’nin üç konuğu, otelin ortak kullanım yazıcısında unutulmuş belgeleri buldu.

Belgeler Trump’ın Putin’e vermeyi planladığı hediyeyi de ortaya çıkardı: “ABD Başkanı’ndan Rusya Başkanı’na: Masada yer alacak Amerikan Beyaz Kartal heykeli.”

Beyaz Saray, belgeleri “çok sayfalı bir öğle yemeği menüsü” olarak nitelendirdi ve belgelerin yazıcıda bırakılmasını güvenlik ihlali olarak görmediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise yorum talebine yanıt vermedi.

Belgelerin ikinci ila beşinci sayfaları, üç Amerikan çalışanının iletişim bilgilerini ve toplantıda bulunan 13 Amerikan ve Rus yetkilinin adlarını içeriyordu. Belgeler, Rus yetkililerin adlarının doğru telaffuzlarını bile gösteriyordu.

Altıncı ve yedinci sayfalar, öğle yemeğinin nasıl ve kimler için servis edileceğini açıklıyordu. Menü, yemeğin “Sayın Vladimir Putin onuruna” düzenlendiğini belirtiyordu ve oturma planına göre Trump ile Putin karşılıklı oturacaktı.

Belgelerde Trump’ın yanında Altı yetkili bulunuyordu: sağında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegst ve Beyaz Saray Ofisi Başkanı Suzy Wiles; solunda Hazine Bakanı Scott Bassent, Ticaret Bakanı Howard Letnik ve Barış Görevleri Özel Temsilcisi Steve Whitkoff. Putin ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Başkanın dış politika yardımcısı Yuri Ushakov’un yanında oturuyordu.

Ancak Cuma günkü toplantıda öğle yemeği iptal edildi. Belgelerde, basit bir üç bölümlük öğle yemeği planı olduğu belirtilmişti: yeşil salata, mini fileto ve Olympia halibut balığı, tatlı olarak da krem brule servis edilecekti.

Güvenlik uzmanı John Michaels, “Alaska’daki otel yazıcısında bulunan belgeler, hassas bir toplantıya hazırlıkta ciddi bir profesyonel zafiyeti gösteriyor” dedi. Michaels, “Bu durum, hükümetin düzensizliğinin ve yetersizliğinin bir başka kanıtı. Yazıcıda belge bırakmak basitçe kabul edilemez.” diye ekledi.

Bu belgeler, Trump yönetiminin güvenlik ihlallerine bir yenisini eklemiş oldu. Son dönemde, ABD Göç ve Gümrük yetkililerinin bulunduğu bir grup sohbetinde, bir kişi cinayet zanlısı arayışıyla ilgili konuşmalara rastgele eklendi; Mart ayında ise ABD ulusal güvenlik liderleri, Yemen’e yönelik muhtemel saldırılar hakkında bir gazeteciyi yanlışlıkla grup sohbetine dahil etmişti.