Tümgeneral Safavi: Yeni bir savaşın çıkma ihtimali var

İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safevi, yaptığı konuşmada, yeni bir savaş çıkma ihtimalinin arttığını belirterek, “Şunu söylemek isterim; yeni bir savaşın eşiğinde olabiliriz ve belki de ondan sonra artık başka bir savaş yaşanmaz” dedi.

ABD ve Siyonist rejimin yaklaşımına işaret eden Tümgeneral Safevi, “ABD ve Siyonist rejim, barışın ancak güç üzerinden inşa edilmesi gerektiğine inanıyor; dolayısıyla İran da kendisini yüksek bir güç seviyesine ulaştırmalıdır” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Safevi, kuvvetlerin en kötü senaryolara bakışına vurgu yaparak şunları ekledi: “Biz askerler olarak senaryoları tasarlar, en kötü ihtimalleri dikkate alır ve buna yönelik planlama ile gerekli hazırlığı yaparız.”

Mevcut durumun ateşkes anlamına gelmediğini vurgulayan Tümgeneral Safevi, “Şu anda savaş durumundayız ve bu durum her an kırılabilir. Ne bir protokol ne de Siyonist rejim veya Amerika ile bir anlaşma söz konusudur” ifadelerinde bulundu.

İran’ın kabiliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Tümgeneral Safevi, “Saldırı, diplomasi, medya, siber alan, füze ve İHA gücü de dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda stratejilerimizi ve sistemimizi geliştirmeliyiz” dedi.

Tümgeneral Safevi, “Biz şu inanca vardık: Kim barış istiyorsa savaşa hazır olmalıdır; en iyi savunma yolu ise saldırıdır” diye ekledi.