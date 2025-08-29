ABD Ukrayna'ya yaklaşık 825 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık hava üslerinden fırlatılabilen ERAM güdümlü füzeler ve ilgili ekipmanların satışına onay verdi.

Pentagon’a bağlı Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya söz konusu füzelerden 3 bin 350 adet ve aynı sayıda elektronik karıştırmalara karşı korumalı navigasyon sistemi talep ettiğini bildirdi.

Açıklamada önerilen tedarik paketine ayrıca konteynerler, taşıma ekipmanları, yedek parçalar, yazılımlar, eğitim materyalleri ile teknik destek ve lojistik hizmetleri de dahil olacağı da belirtildi.

Ajans, söz konusu sevkiyatın “Ukrayna’nın mevcut ve gelecekteki tehditleri bertaraf etme, kendi savunmasını sağlama ve bölgesel güvenlik görevlerini yerine getirme kapasitesini artırmayı amaçladığını” belirtirken, “bölgede temel askeri dengeleri değiştirmeyeceği” vurgulandı.

Satın almanın finansmanının Danimarka, Hollanda ve Norveç tarafından sağlanmasının yanı sıra ABD’nin Yabancı Askeri Finansman (Foreign Military Financing) programından da karşılanması planlanıyor. Ana yükleniciler ise Zone 5 Technologies ve CoAspire olarak açıklandı.

Ajans ayrıca, “Şu an için ABD hükümeti herhangi bir tazminat anlaşmasından haberdar değil; bunlar, müşteri ile yüklenici arasındaki görüşmeler sırasında belirlenecek” ifadelerine yer verdi.