Devrim Muhafızları’nın İsrail rejimi hakkında tam bilgi bankası var

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD ordusunun 2025 yılında 851 milyar dolarlık bütçesi, 3,538 savaş uçağı ve 5,000’den fazla nükleer başlığı ile dünyanın en büyük ordusu olduğunu belirtti. Ancak İran, bu dev güce karşı durarak zafer elde ettiğini vurguladı ve bunun İslam Cumhuriyeti’nin en büyük güç göstergesi olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Naini 12 günlük savaşın sadece askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda kamuoyu, siyasi hedefler, sosyal-ekonomik istikrar ve uluslararası alanda da kazanılan bir başarı olduğunu ifade etti.

İran’ın düşmanına karşı bilgi operasyonlarında büyük başarılar elde ettiğini açıklayan Tuğgeneral Naini Devrim Muhafızları’nın, rejim içindeki bilgi operasyonları sayesinde birçok belirsizliğin giderildiğini ve bilgi bankasının tamamlandığını söyledi.

Bu bilgi bankasının, siber saldırılar, sızmalar ve yeni istihbarat toplama faaliyetleriyle roket ve insansız hava aracı saldırılarında çok etkili olduğunu belirten Tuğgeneral Naini, düşmanın savaşta yaşadığı başarısızlıkların en önemli nedenlerinden birinin istihbarat eksikliği olduğunu vurguladı.