Komisyon İmralı'ya mı gidiyor? İlk açıklama geldi...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile son bir aydır görüşme yapılmadığını dile getirmesinin ardından, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için bu hafta İmralı'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamıştı.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Beştaş, “Önümüzdeki haftalarda komisyonun İmralı’ya gitmesi ve dinleme meselesinin yaşanacağını düşünüyorum. Bu sürecin doğası gereğidir. PKK’nin feshi, silahların bırakılması ve barış sürecinin evreleri onun açıklamalarıyla şekillenmiştir. Devletin de görüştüğü kişi Öcalan’dır. Bugün çatışmalı sürecin mağdurları, hukukçular, akademisyenler dinleniyorsa sürecin muhatabının da dinlenmesi gerekir. Bunun sürece katkısı tartışmasızdır. Çünkü sürecin tarafı da muhatabı da Öcalan’dır” ifadelerini kullandı.