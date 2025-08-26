https://tr.mehrnews.com/news/1929758/ 26 Ağu 2025 09:03 News ID 1929758 Ekonomi Ekonomi 26 Ağu 2025 09:03 İran'da TL kaç tümen? İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 340 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 360 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1929758 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatı ne durumda? Dolar fiyatında son durum İran'da dolar fiyatı düne göre arttı İran'da bugün Dolar ve TL ne durumda? İran'da Dolar ve TL kaçtan işlem görüyor? Ekler Türkiye Türk Lirası İran Ekonomi
yorumunuz