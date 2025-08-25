İran, Samsun Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'na katılıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) tarafından 27-30 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu (Tour of Route Salvation) düzenlenecek.
UCI 2.2 kategorisinde elit erkekler Bireysel Yol Yarışı olarak sınıflandırılan yarış çeşitli ülkelerden gelen bisiklet sporcularının zorlu mücadelesine sahne olacak.
İran Bisiklet Milli Takımı, Samsun’daki bisiklet turnuvasına katılmak için bugün Türkiye'ye gitti.
Milli bisikletçilerin isimleri şöyle: Halil Hurşid, Muhammed Derzi Ramendi, Mehdi Sohrabi, Ali Labib, Hüseyin Alizade, Aydın Aliyari ve Nima Natıki.
