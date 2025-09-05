  1. Dünya
  2. Ortadoğu
5 Eyl 2025 14:26

Katz'dan yeni iddia: Gazze'de cehennemin kapıları açıldı

Katz'dan yeni iddia: Gazze'de cehennemin kapıları açıldı

Siyonist İsrail Savaş Bakanı Yisrael Katz, Gazze şehrinde askeri saldırıların yoğunlaşacağını belirtti.

Siyonist İsrail Savaş Bakanı Katz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze şehrinde askeri saldırıların yoğunlaşacağını belirtti.

“Gazze'de cehennemin kapılarının kilidi açıldı” diye yazan Katz, saldırıya uğrayacak olan çok katlı bir bina için ilk tahliye emrinin verildiğini duyurdu. 

Hamas'a seslenen Katz, “Kapı açıldığında, bir daha kapanmayacak ve İsrail ordusunun faaliyetleri yoğunlaşacak. Savaşı sona erdirmek için İsrail'in koşullarını kabul edin, yani öncelikle tüm esirlerin serbest bırakılması ve silahsızlanma ya da yok olun.” iddiasında bulundu.

Soykırımcı İsrail Gazze'de zulmetmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda 46 Filistinli şehit oldu.

News ID 1930039

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler