BAE, Siyonist büyükelçi Shelley'i Bakanlığa çağırdı

Doha saldırısı sonrası İsrail'e yönelik tepkiler devam ediyor. Kınama açıklamalarının ardından bir hamle de Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın, Doha saldırısı sonrası İsrail rejiminin Abu Dabi Büyükelçisi Yossi Shelley'i Bakanlığa çağırdığı bildirildi.

Shelley'in Doha'daki saldırının kınanması için BAE Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edildi.

BAE'den İsrail Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Siyonist İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

