28 Kas 2025 18:26

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Rusya'ya gidiyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, Çin-Rusya Stratejik Güvenlik İstişareleri’nin 20. turuna katılmak üzere Rusya’ya gideceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang Yi’nin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun daveti üzerine 1-2 Aralık tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek Çin-Rusya Stratejik Güvenlik İstişareleri’nin 20. turuna iştirak edeceği aktarıldı.

