Saadet Partisi'nden Papa 14. Leo'yu İznik'te protesto

Saadet Partisi Gençlik Kolları, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İznik ziyareti öncesinde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Amerikalı Papa’nın Türkiye ziyaretini tamamen 'turistik amaçlı' görmeyi yanlış buluyoruz. Bu ziyaretin 'dini bir hüviyetle' yapıldığı söylense de açıkça bir siyasi güç gösterisine ve etki alanı oluşturma operasyonuna dönüştüğünü görüyor ve bunu reddediyoruz. Diyalog ve barış söylemleri arkasına gizlenen bu temas, topraklarımız üzerinde icra edilen çok yönlü siyasi bir operasyondur" denildi.

Üzerinde İngilizce "Pope you are not welcome" yazılı pankarta yer verilen açıklamada, ziyaretin Türkiye'nin egemenlik haklarını hedef alan "küresel bir projenin parçası" olduğu iddia edildi. Grup adına yapılan açıklamada, Papa’nın dün Ankara’dan İstanbul’a geçtiği ve bugün İznik’te olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

Papa 14. Leo, Türkiye'de: İznik'teki bazilikayı ziyaret etti, ayine katıldı

"Amerikalı Papa’nın Türkiye ziyaretini tamamen 'turistik amaçlı' görmeyi yanlış buluyoruz. Bu ziyaretin 'dini bir hüviyetle' yapıldığı söylense de, açıkça bir siyasi güç gösterisine ve etki alanı oluşturma operasyonuna dönüştüğünü görüyor ve bunu reddediyoruz. Diyalog ve barış söylemleri arkasına gizlenen bu temas, topraklarımız üzerinde icra edilen çok yönlü siyasi bir operasyondur."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın daha önce gündeme getirdiği ifadelere atıfta bulunulan açıklamada, yetkililere seslenilerek, "İznik’te 'Yeni bir Vatikan' mı kuruluyor" sorusu yinelendi. Hükümetin ve yerel yönetimin "prestij getirir" ve "ayin semboliktir" yaklaşımlarının büyük bir tehlike arz ettiği belirtilen açıklamada, Papa’nın İznik Konsili’nin 1700. yılı bahanesiyle "Haçlı zihniyetine yeni bir zemin oluşturmak istediği" öne sürüldü.

Kaynak: ANKA