Türkiye

SON DAKİKA | Karadeniz’de tanker gemisi patladı: Yaralılar var

İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920

TÜRKİYE

Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar

Karadeniz’de tanker gemisi patladı: Yaralılar var

19:32 28.11.2025

Denizcilik Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025

© Fotoğraf : Denizcilik Genel Müdürlüğü X

Abone ol

Karadeniz'de Kairos adlı kimyasal tanker, İstanbul Boğazı çıkışının 52 deniz mili açığında patladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kairos adlı kimyasal tanker, İstanbul Boğazı çıkışının 52 deniz mili açığında patladı.

Olay sonrası bölgedeki gemilerden yapılan bildirimde, patlamanın geminin makine dairesi bölümünde meydana geldiği aktarıldı. Kaptan, gemide batma riski bulunduğunu bildirirken, 25 mürettebat olduğu öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında patlayan gemiye ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı:

Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir.