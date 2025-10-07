Hangi ülkelerin halkı Siyonist rejimden en çok nefret ediyor?

Ma’a’ya göre, anket sonuçlarına göre, Türkiye, Endonezya, Japonya, Hollanda ve İspanya vatandaşları, Siyonist rejime karşı en fazla nefret besleyen ülkelerin başında geliyor. Ancak, bu ülkelerin hükümetleri şimdiye kadar rejimin işlediği suçlara karşı kayda değer bir adım atmış değil.

Verilere göre, ankete katılanların yüzde 93’ü Türkiye’den, yüzde 80’i Endonezya’dan, yüzde 79’u Japonya’dan, yüzde 78’i Hollanda’dan ve yüzde 75’i İspanya’dan olarak Siyonist rejimden şiddetle nefret ettiğini ifade etti.

Haberde ayrıca, Gazze Şeridi’nde süren soykırım ve Siyonist rejimin Sumud Filosu’na yönelik vahşi saldırısının, İsrail’e karşı küresel nefretin daha da artmasına yol açtığı vurgulandı.