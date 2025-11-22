Ayetullah Hamanei matem törenine katıldı (+foto)

Fatımiye Matem Merasimi'nin ikinci gecesi, bu akşam İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin katılımıyla İmam Humeyni Hüseyniye'sinde gerçekleşti.

Eyyami Fatıma veya Fatımiye (Fatıma günleri) Şii Müslümanların Hz. Fatımatüz Zehra’nın (s.a) şehadet günleri münasebeti ile yas ve matem tuttukları günlerin adıdır.

Hz. Fatıma (s.a) bi'setin 2. yılının 20 Cemadiyessani gününde dünyaya geldi ve hicretin 11. yılında 3 Cemadiyessani gününde ise şehit oldu.

Hz. Fatıma Matem Günü ne zaman?

Hz. Fatıma (sa) bi’setin 2. yılının 20 Cemadiyessani gününde dünyaya geldi ve hicretin 11.yılında 3 Cemadiyessani gününde ise şehit oldu.

Hz. Fatıma Matem Günü 2025 yılında 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor.