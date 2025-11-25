  1. Toplum
İran Büyükelçisi: Tacikistan ile sağlık turizmi için kalıcı çerçeve gerekiyor

İran’ın Tacikistan Büyükelçisi, ortak işbirlikleri için kalıcı bir çerçevenin oluşturulması ve sağlık turizminin geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

İran Sağlık Sigortası Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Nasehi, kurumun üst düzey yöneticilerinden bir heyetle birlikte İran’ın Tacikistan Büyükelçisi Alirıza Hakikiyan ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Bu görüşmede, Tacikistan’da tedavi ve sağlık sigortası alanında özellikle elektronik altyapılar olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi ve gerekli zeminlerin oluşturulmasına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İran’ın Tacikistan Büyükelçisi, ortak işbirlikleri için kalıcı bir çerçevenin oluşturulması ve sağlık turizminin geliştirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

