Venezuela’dan İran’a teşekkür

Pinto, Telegram kanalında yayımladığı mesajında, İran’ın Venezuela’nın bağımsız bir millet olarak haklarını savunmasını destekleyen açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Mesajında Pinto şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro adına, İran İslam Cumhuriyeti tarafından Venezuela’nın haklarını, Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde barış ve egemenliğini koruma hakkını haksız dış tehditlere karşı savunan açıklaması dolayısıyla en içten selamlarımızı iletiyoruz.”

Pinto ayrıca, “İran halkına ve hükümetine duyduğumuz karşılıklı saygıya dayanan dayanışma ve iş birliği bağlarımızı bir kez daha vurguluyoruz; bu bağlar, çok kutuplu bir dünya hedefinde birlikte ilerlememize olanak sağladı.” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik artan askeri baskılarına değinerek, “İran, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülke olarak tüm devletlerin herhangi bir dış tehdit ve saldırıya karşı kendini savunma hakkını desteklemektedir” dedi.

Bekayi, açıklamasının devamında, “Venezuela ile dayanışmamızı defalarca açıkladık. Bu bölgede yaşananlar, açıkça uluslararası alanda zorbalığa dayalı bir girişimdir ve bu ülkeye karşı tehdit ve güç kullanımı için hiçbir gerekçe yoktur.” Ifadelerinde bulundu.