İran ile AB yetkilileri arasında flaş görüme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Cuma akşamı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde AB Dış Politika Sorumlusu Kaja Kallas ile İran-AB ilişkileri ve bölgesel ile uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Siyonist rejimin Batı Asya'daki, özellikle işgal altındaki Filistin ve Lübnan'da sürdürdüğü suç ve saldırılara dikkat çeken Erakçi, uluslararası hukukun ciddi ihlallerine işaret etti. Erakçi, uluslararası toplumun bu rejimin eylemlerine son verme sorumluluğunu vurguladı.

Telefon görüşmesinde ayrıca İran nükleer meselesi de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı, ülkemizin bu konudaki duruşunu ve görüşlerini açıkça ifade etti.