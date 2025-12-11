İslamabad Post: İran, Pakistan-Afganistan gerilimi için kritik toplantıya hazırlanıyor

İslamabad Post gazetesi yayımladığı bir raporda, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimlere ve çatışan taraflara komşu olmayan ülkelerce düzenlenen çok sayıda görüşmeye rağmen ilerleme sağlanamamasına dikkat çekerek şunları yazdı:

“İran İslam Cumhuriyeti, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve iki komşusu arasındaki mevcut gerginliklerin çözümüne yardımcı olmak amacıyla, önümüzdeki hafta Tahran’da komşu ülkelerden heyetlerin katılımıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

İranlı üst düzey yetkililer son haftalarda her iki tarafla da aktif temas halindeydi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistanlı ve Afgan mevkidaşlarıyla görüşerek Tahran’ın gerilimi azaltmaya hazır olduğunu iletti.”

İslamabad Post’un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu önemli toplantının büyük ihtimalle 16 veya 17 Aralık’ta Tahran’da yapılması planlanıyor. Bu toplantı, daha önce Doha, İstanbul ve Cidde’de yapılan ancak başarıya ulaşamayan görüşmelerin ardından gerçekleştirilecek.

Gazetenin aktardığına göre, yaklaşan Tahran toplantısını dikkat çekici kılan unsur, Çin ve Rusya’nın da katılımının beklenmesi. Bu durum, bölgesel güçlerin Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin daha geniş çaplı bir istikrarsızlığa yol açabileceğini düşündüğünü gösteriyor.