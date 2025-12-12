İran, Afganistan konulu toplantıya ev sahipliği yapıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada Afganistan’la ilgili gelişmeleri ele almak üzere Tahran’da bölgesel bir toplantı düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İran’ın Pakistan ve Afganistan da dâhil olmak üzere komşu ülkelerle barış ve istikrarın güçlendirilmesi yönündeki sürekli istişarelerine değinen Bakanlık Sözcüsü, Tahran’ın komşuluk çevresinde güvenlik ve istikrara büyük önem verdiğini vurgulayarak, bu çerçevede İran’ın bölge ülkeleri arasındaki gerilimin azaltılması ve anlayışın güçlendirilmesi yolunda hiçbir çabadan kaçınmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu toplantının komşu ülkelerle ve diğer bölgesel taraflarla çeşitli düzeylerde sürdürülen istişarelerin bir sonucu olduğunu belirterek, bu girişimin bölgesel yakınlaşmanın güçlendirilmesi ve gerginliklerin azaltılması yönünde etkili bir rol oynayabilmesini umut ettiğini söyledi.

Bekayi bu bölgesel toplantının, önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Çin ve Rusya’nın Afganistan özel temsilcilerinin katılımıyla Tahran’da düzenleneceğini açıkladı.