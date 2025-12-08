Pezeşkiyan Kazakistan yolcusu

İran’ın Astana Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Kazakistan ziyaretindeki program detaylarını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in daveti üzerine, 10-11 Aralık tarihlerinde Kazakistan’a gidecek.

Bu ziyarette, Pezeşkiyan’a üst düzey bir siyasi heyet ile birlikte iş insanları ve ekonomik aktörlerden oluşan bir ticaret heyeti de eşlik edecek.

Ayrıca iki ülke arasında üst düzeyde önemli ikili işbirliği belgelerinin imzalanması da planlanıyor.