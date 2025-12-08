  1. Siyaset
8 Ara 2025 09:05

Pezeşkiyan Kazakistan yolcusu

Pezeşkiyan Kazakistan yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in daveti üzerine, 10-11 Aralık tarihlerinde Kazakistan’a gidecek.

İran’ın Astana Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Kazakistan ziyaretindeki program detaylarını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in daveti üzerine, 10-11 Aralık tarihlerinde Kazakistan’a gidecek.

Bu ziyarette, Pezeşkiyan’a üst düzey bir siyasi heyet ile birlikte iş insanları ve ekonomik aktörlerden oluşan bir ticaret heyeti de eşlik edecek.

Ayrıca iki ülke arasında üst düzeyde önemli ikili işbirliği belgelerinin imzalanması da planlanıyor.

News ID 1932780

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler