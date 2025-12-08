İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile katıldığı ortak basın toplantısında konuştu.

Erakçi, Bakü’deki temaslarını "olumlu" değerlendirerek, “İki ülke arasındaki ilişkileri sorunsuz bir seviyeye ulaştırmak ve ilişkilerin geliştirilmesine odaklanmak amacıyla karşılıklı diyalog, istişare ve diplomatik temasların artırılması hususunda anlaştık” dedi.

“Aliyev ve Bayramov'u Tahran'da ağırlamak istiyoruz”

Erakçi, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u Tahran’da ağırlamak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, “Bakü’de Siyonist rejimin İran ile bölge ülkelerine yönelik saldırganlığı da dahil olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdik." dedi.

Erakçi’den 3+3 bölgesel mekanizmasının önemine vurgu

“Görüşmede Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri ve 3+3 mekanizmasını ele aldık. Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının ve Kafkasya bölgesine herhangi bir dış müdahalenin olmamasının gerekliliğini vurguladık ve bölgedeki diğer ülkelerle de üçlü görüşmeler yapmayı kabul ettik” diyen Erakçi, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için oluşturulan 3+3 formatını “iyi bir mekanizma” olarak nitelendirdi.

Erakçi, Tahran-Bakü ilişkilerine dair, “Azerbaycan ile ilişkilerimizi her boyutta genişletmeye kararlıyız. Başka tarafların bu ilişkiyi bozmasına izin vermemeliyiz" açıklamasını yaptı.

"Azerbaycan ile İran arasında birçok alanda yol haritası hazırlanacak"

Ceyhun Bayramov da yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile İran arasında birçok alanda yol haritası hazırlanacak. Meslektaşımla bu konuda görüşmeler yaptık ve bunu en kısa sürede hayata geçirmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.