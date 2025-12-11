İran ve Kazakistan dışişleri bakanları görüştü

İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan’ın resmi ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede, ikili ilişkilerin son durumu, işbirliğinin güçlendirilmesi yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kazak mevkidaşının resmi daveti üzerine, dün akşam Astana’ya gitti. Pezeşkiyan Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanına bu ziyarette Dışişleri Bakanı, Kültür Bakanı, Yol ve Şehircilik Bakanı, Tarım Bakanı ve siyasi ile ekonomik heyetler eşlik etti.