El-Meyadin'e göre, yerel Suriye kaynakları, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam ve ülkenin güney bölgeleri üzerinde uçtuğunu bildirdi.

İsrail ordusu da birkaç gün önce güney Suriye'deki Cebel-i Şeyh bölgesinde tatbikat düzenlediğini duyurmuştu.

Bu gelişme, Suriye'de kendini iktidarda ilan eden Ahmed Şara olarak bilinen Colani hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani'nin Doha toplantısında, Siyonist rejimin ülke için mevcut en önemli zorluklardan biri olduğunu vurgulamasının ardından geldi.

Şeybani, Şam'ın bu zorlukla başa çıkmadaki kırmızı çizgisinin İsrail'in işgal altındaki Suriye topraklarından çekilmesi olduğunu da sözlerine ekledi. Şam, 1974 anlaşmasına bağlı kalıyor. Ülkenin herkesle barışçıl ilişkilere ihtiyacı var.

Bu açıklamalar, kendini Suriye cumhurbaşkanı ilan eden Ebu Muhammed Colani'nin Doha toplantısında, İsrail'in güvenlik endişeleri bahanesiyle krizleri başka ülkelere ihraç etmeye ve Gazze'deki katliamları örtbas etmeye çalıştığını söylemesinin ardından geldi.

"Suriye, bölgesel istikrarı güçlendirmeye yönelik olumlu mesajlar gönderdi, ancak İsrail bu mesajlara binin üzerinde hava saldırısı ve 400'den fazla kara operasyonuyla karşılık verdi."