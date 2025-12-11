İsrail güçleri, BM konvoyuna ateş açtı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Siyonist rejim ordusunun Lübnan’ın güneyinde devriye gezen BM barış gücü askerlerini hedef aldığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Merkava tipi bir tanktan BM konvoyuna makineli tüfekle en az 50 mermi sıkıldığı belirtildi.

UNIFIL, İsrail’in eyleminin BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının “ciddi ve kabul edilemez bir ihlali” olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, İsrail rejiminin düşmanca davranışlarının ve barış güçlerine yönelik saldırılarının derhal durması gerektiğini ifade edildi.