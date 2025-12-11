Bulgaristan Başbakanı istifa etti

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki kitlesel protestolar ve artan toplumsal memnuniyetsizlik nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

Jelyazkov, “Arzumuz, toplumun beklentilerine ulaşmaktır. Şu anda, anayasanın öngördüğü gibi, iktidar egemenlik ve halkın sesinden kaynaklanmaktadır. Hükümete karşı protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak 6'ncı güven oylamasının hemen öncesinde bu kararı aldı.

