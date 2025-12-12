Pezeşkiyan’ın Türkmenistan’daki temasları sürüyor

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, ülkeler ve milletler arasında anlayış ortamının genişletilmesinin önemine değinerek, “Günümüz dünyası, her zamankinden daha fazla güven, barış ve milletler arası yakınlaşmaya ihtiyaç duyuyor. Siz öncülük ettiğiniz bu girişim, zamanın gerçeklerini derinlemesine anladığınızı gösteriyor. İletişim ve işbirliğimizi artırmalıyız, çünkü dünya toplumu, sizin ortaya koyduğunuz ve takip ettiğiniz bakış açısına gerçek anlamda ihtiyaç duymaktadır” dedi.

Pezeşkiyan, Türkmenistan liderliğinde bu yapıcı yaklaşımın hem bölgeye hem de ötesine yayılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hep birlikte bölgesel güven, barış ve istikrarın güçlendirilmesi yolunda adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ise görüşmede İran Cumhurbaşkanının Aşkabat’a gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkmenistan’ın girişimlerine verdiğiniz destek için büyük saygı duyuyoruz. Zirvede bulunmanızdan memnuniyet duyuyoruz ve görüşlerinizden faydalanacağız” dedi.

Gurbanguli Berdimuhammedov ayrıca, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda, özellikle ticaret, ekonomi, kültürel ve insani alanlarda son derece iyi ve yapıcı olduğunu belirterek, bu işbirliğinin gelecekte daha da gelişmesini umut ettiklerini söyledi.