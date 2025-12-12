Pezeşkiyan ve Putin Aşkabat'ta buluştu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere gittiği Türkmenistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, Tahran-Moskova ilişkilerinin çok iyi ve giderek gelişen seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya’nın İran'ı uluslararası platformlarda desteklemesinden dolayı teşekkür etti.

İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının uygulanması konusundaki kararlılığa vurgu yapan Pezeşkiyan, “İmzaladığımız anlaşmayı hayata geçirmek ve uygulamakta kararlıyız. Özellikle enerji santralleri, ulaşım ve geçiş yolları alanlarındaki ortak çalışmalar sürdürülmektedir. Koridor projeleri konusunda da İran tarafından yıl sonuna kadar projenin tam olarak uygulanmasına olanak sağlayacak altyapı hazır olacaktır. Rusya’dan da bu anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmasını ve sonuçlandırmasını bekliyoruz.” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarının geliştirilmesinin önemine değinerek, “Bu güzergahların takibi hızla devam etmektedir ve kesinlikle sizin talimatlarınız bu önemli ve stratejik projelerin uygulanmasını hızlandıracaktır.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki tarım işbirliğini de çok faydalı olarak nitelendirerek, “Bu model diğer alanlarda da geliştirilebilir. Tek taraflılığa karşı mücadelede başka bir yolumuz yok, özellikle Şanghay ve BRICS gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlar çerçevesinde ortak iş birliği yapmak zorundayız.” ifadelerinde bulundu.

Bu görüşmede, Rusya Devlet Başkanı da Pezeşkiyan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının ikili ilişkilerde bir dönüm noktası ve çok önemli bir olay olduğunu belirtti.

Vladimir Putin, iki ülke ilişkilerinin son derece olumlu ve giderek gelişen bir seyir izlediğine değinerek, “İran ve Rusya arasındaki ticari ilişkiler geçen yıl yüzde 13 ve bu yılın 9 ayında yüzde 8 artmıştır. Enerji santralleri ve koridor altyapılarının geliştirilmesi konusundaki ortak çalışmalar devam edecek ve İran’a gaz ve elektrik transferi konusunda iş birliği incelenmektedir.” ifadesini kullandı

Rusya Devlet Başkanı uluslararası konularda da iki ülke arasında yakın temas ve koordinasyonun sürdüğünü belirterek şunları vurguladı: “Rusya, Birleşmiş Milletler’de her zaman İran İslam Cumhuriyeti’ni desteklemiş ve bu tutum devam edecektir.”

Vladimir Putin ayrıca konuşmasının sonunda en içten selamlarını İran İslam Devrimi Lideri’ne iletti.