Pezeşkiyan, Türkmen mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, İran ile Türkmenistan arasındaki köklü ilişkilere ve derin bağlara atıfta bulunarak, ortak güvenin milletler arasında barış ve istikrarın teminatı olacağını söyledi.

Pezeşkiyan, önceki anlaşmaların uygulanmasının gerekliliğine vurgu yaparak, “Gaz, taşımacılık, koridorlar, ekonomik ve ticari işbirliği alanlarında iki ülke arasında önemli anlaşmalar yapılmıştır. Bununla birlikte bazı alanlarda hâlâ engeller ve sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunların giderilmesi, bu anlaşmaların tam olarak hayata geçirilmesi ve iki milletin ortak çıkarlarının sağlanması için sizin talimat ve takibinizi gerektirmektedir” dedi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı da görüşmede İran Cumhurbaşkanının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek iki ülke arasındaki sıcak ve gelişen ilişkilere vurgu yaptı.

Serdar Berdimuhammedov,”İran ile ilişkilerimizde işbirliğinin önemli ölçüde genişlediğine tanık olduk. Türkmenistan’ın barış zirvesi düzenleme girişimi de dostluk ve yakınlaşma mesajıyla birçok devlet başkanı, başbakan ve BM üyesi ülkelerin siyasetçilerini bir araya getirdi ve yaklaşımımızın barış ve güvenlik temelli olduğunu gösterdi” ifadesini kullandi.

İki ülke arasındaki derin ortaklıklara işaret eden Serdar Berdimuhammedov, “Aramızda kültürel ve medeni alanlarda uzun bir geçmiş bulunmaktadır ve mevcut kapasite işbirliğini geliştirmek için son derece geniştir. İslam dünyasıyla ilgili konularda da diyalog ve işbirliği yüksek ve hedefli bir düzeyde sürdürülmelidir. İran hızlı bir şekilde ilerlemektedir ve biz çeşitli alanlarda birbirimizin tecrübelerini paylaşmaktan yanayız” ifadelerinde bulundu.