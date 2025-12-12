Pezeşkiyan: Sürdürebilir barış, adalet ve eşit diyalogla mümkün

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Türkmenistan’ın Aşkabat kentinde düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"nda bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasında, “İran, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, barış ve kalkınmanın yalnızca eşit diyalog, kolektif işbirliği, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na saygı ile tek taraflılıktan uzak durmak yoluyla mümkün olduğuna inanmaktadır” dedi.

Günümüzde barışın evrensel bir hak olmaktan çıkarak yalnızca belirli coğrafyalarda geçerli bir ayrıcalık hâline geldiğini belirten Pezeşkiyan, “Bugün, her zamankinden daha fazla barışın anlamını yeniden düşünmeye ihtiyacımız var. Barış, ne artan savunma bütçeleri, ne askeri ittifaklar, ne de gösterişli diplomasiyle sağlanabilir. Barış, istikrarsızlığın gerçek kaynaklarıyla yani eşitsizlik, tekel ve ayrımcılıkla yüzleşmekten geçer” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, mevcut ayrımcılık ve eşitsizlik ortamında, büyük güçlerin Batı Asya’daki politikalarının Siyonist rejime özel bir ayrıcalık tanıdığını ve bunun bölgedeki birçok savaş ve adaletsizliğin kaynağı olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, “Bu ayrıcalık, jeopolitik hesapların, tarihi ittifakların, Batı’nın güvenlik çıkarlarının ve uluslararası kurumların yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin birleşiminden kaynaklanmaktadır” dedi.

Pezeşkiyan, bu ortamda İsrail rejiminin saldırgan politikalarını; Gazze’deki tekrar eden suçlardan, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim genişlemelerine, Suriye ve Lübnan’a yapılan tekrar eden saldırılardan İran ve Katar’a yönelik tehditlere kadar sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı, bu durumun küresel güç tekeli ve büyük güçlerin çifte standartlarının doğrudan bir sonucu olduğunu ve İsrail için güvenlikte istisnaçılığı yarattığını vurguladı.

Pezeşkiyan, “Bir aktör pratikte uluslararası denetim ve hesaplamalardan muaf tutulduğunda, adaletsizliğin kökleri derinleşir ve sürdürülebilir barış temellerini kaybeder” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, bu adaletsizlik ve istisnaçılık temellerinde Siyonist rejimin geçen Haziran’da İran’a saldırma cesaretini bulduğunu, bu saldırıda yüzlerce masum vatandaşın şehit edildiğini ve bu eylemin uluslararası yaptırımlarla karşılaşmadığını, aksine insan hakları ve küresel barış savunuculuğu iddiasındaki güçlerden tam siyasi ve askeri destek gördüğünü ifade etti.

Pezeşkiyan, “Siyonist rejime böyle bir ayrıcalık verildiği sürece adil bir barış ve düzenden söz edilemez. Eğer dünya gerçekten barış ve adil bir düzen arıyorsa, hiçbir ülke, hatta büyük güçler, küresel kuralların üstünde olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı, mevcut koşullarda tüm ülkelerin sorumluluğunun; bölgesel girişimler yoluyla, uluslararası örgütlerde aktif katılım ve etik temelli çok taraflı diplomasi ile dünyanın yalnızca büyük güçlerin diliyle konuşmadığını göstermek olduğunu vurguladı.