Siyonist İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar

Siyonist işgal rejimi, ateşkesi bir kez daha açıkça ihlal ederek bugün Güney Lübnan ile Batı Bekaa bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnanlı kaynaklar, cuma günü itibarıyla Güney Lübnan’ın en az 9 kez Siyonist saldırıların hedefi olduğunu, işgalci rejime ait savaş uçaklarının hâlâ bölge semalarında alçak irtifada uçuş yaptığını bildirdi.

Siyonist savaş uçakları, Batı Bekaa’daki Zelaya bölgesini bugün 4 kez bombardıman etti ve saldırıların ardından uçakların bölgede alçak irtifada tur atmaya devam ettiği ifade edildi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, işgal rejiminin Güney Lübnan’ın birçok noktasına yönelik saldırılarının sürmekte olduğunu duyurdu. Yeni saldırıların ardından Güney Lübnan semalarına yoğun duman sütunlarının yükseldiği aktarıldı.

Siyonist rejim, Lübnan’a yönelik yeni saldırılarında Reyhan Dağları’nı 3 kez bombaladı. Ayrıca Cermuk ve Mahmudiye bölgeleri de Siyonist hava saldırılarının hedefi oldu. Bölgeden gelen bilgilere göre Güney Lübnan’daki Humeyn bölgesi bir kez, Ensar ile Zrariye arasında yer alan Mays bölgesi ise 2 kez saldırıya uğradı.

El-Meyadin’in aktardığına göre, işgalci Siyonist savaş uçakları Güney Lübnan ve Batı Bekaa’daki bazı yerleşim bölgelerine ağır bombardımanlar düzenledi. Siyonist Kanal 12 ise, rejim kaynaklarına dayanarak yaptığı propagandada, söz konusu saldırılarda Hizbullah’a ait bir eğitim kompleksi ve bazı hedeflerin vurulduğunu iddia etti. Siyonist ordu da kısa süre önce yaptığı açıklamada, Hizbullah’a ait “askerî altyapıları” hedef aldığını öne sürdü.

Son haftalarda Siyonist rejim, ABD’nin artan siyasi baskıları ve tehditleriyle eş zamanlı olarak, Lübnan’ı normalleşme sürecine sürüklemek amacıyla ülkeye yönelik saldırganlığını belirgin şekilde tırmandırmış durumda.

Kaynak: On4 Haber