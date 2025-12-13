Gazze'de etkili olan fırtına nedeniyle can kaybı 14'e çıktı

Gazze'de etkili olan soğuk hava, şiddetli yağışlar ve Byron fırtınası derme çatma çadırlarda temel ihtiyaçların yokluğunda hayat mücadelesi veren Filistinlilerin acılarını artırıyor.

Ma'a'ya göre, Gazze Şeridi’nde şiddetli fırtına, yoğun yağış ve dondurucu soğuk nedeniyle sadece 24 saat içinde 14 Filistinli soğuktan yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile er-Rimal Mahallesi ve eş-Şati Mülteci Kampı’nda binaların çökmesi sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus’ta bir Filistinli çocuk, Gazze kentinde ise iki çocuk şiddetli soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şehab Haber Ajansı da Gazze Şeridi’nin adeta suyla dolu bir çukura dönüştüğünü bildirdi.