Gazze'de şiddetli fırtına nedeniyle can kayıpları artıyor

Gazze Şeridi, çarşambadan bu yana etkisini artıran derin alçak basıncın altında yeni bir felaket yaşıyor.

Dondurucu soğuk, çadırları yıkan şiddetli rüzgârlar ve yoğun yağışlar, en savunmasız durumdaki sivillerin hayatlarını olumsuz etkiledi.

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre, Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, soğuk hava dalgası ve şiddetli yağmurlar nedeniyle 3'ü çocuk olmak üzere 13 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı.

13 evin yıkıldığı belirtilen açıklamada, bu vakaların Gazze şehrindeki El-Kerame ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde meydana geldiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), dün yaptığı açıklamada, şiddetli yağmur ve ıslak çadırların, aşırı kalabalık Gazze Şeridi'ndeki kötüleşen sağlık ve yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini belirterek, soğuk hava, yetersiz sanitasyon ve hijyen eksikliğinin salgın hastalık riskini artırdığını vurguladı. UNRWA, insani yardıma erişimin acilen kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

