Çinli Büyükelçi'den Tahran-Pekin ilişkilerinin önemine vurgu

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu, bugün İran-Çin Düşünce Kuruluşları Forumu’nun açılış töreninde Tahran-Pekin ilişkilerini değerlendirdi.

Cong Peiwu, “Bu forumun bu dönemde düzenlenmesi hem Çin hem de İran için son derece önemlidir” dedi.

Eylül ayında Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. zirvesi sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bir araya geldiğini kaydeden Cong Peiwu, “Pekin’de iki ülke liderlerinin buluşmasıyla önemli anlaşmalar imzalandı. 2026, İran ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olacak. Karşılıklı ilişkilerin başlangıcından bu yana, iki ülkeye olumlu gelişmeler ve karşılıklı faydalar sağladı ve bölgesel barış ile istikrarda önemli bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

Çin’in İran Büyükelçisi, şu anda uluslararası sistemde tek taraflılığın yükselişte olduğuna dikkat çekerek, “Bu dönemde Çin-İran ilişkilerinin önemi her zamankinden daha belirgin hale gelmiştir” diye konuştu.