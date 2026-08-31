  1. İran
31 Ağu 2026 07:14

İran Devrim Muhafızları: Larak Adası’na yönelik saldırı cevapsız kalmayacak

İran Devrim Muhafızları: Larak Adası’na yönelik saldırı cevapsız kalmayacak

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, ABD-İsrail’in Larak Adası’na yönelik saldırısında bazı asker ve vatandaşların şehit olduğunu veya yaralandığını belirterek, saldırganların cezalandırılacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amerikan-Siyonist düşman, kendi iç sorunlarını çözmedeki acizliği ve bölge ülkeleri arasındaki itibarının azalması nedeniyle, bir kez daha kamuoyunu haklı çıkarmak ve uğursuz rolünü yeniden canlandırmak amacıyla saldırgan bir eylem gerçekleştirdi. Larak Adası’na düzenlenen saldırı sonucunda İslami İran’ın bazı savaşçıları ve vatandaşları şehit oldu ve yaralandı.”

Açıklamada ayrıca, “Bu eylem İslami İran’ın evlatları tarafından karşılıksız bırakılmayacak ve saldırganın cezalandırılmasına yol açacaktır” denildi.

News ID 1938227

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