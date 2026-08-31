Pezeşkiyan: Savaş yanlısı değiliz, ancak saldırganlara kararlı şekilde karşılık vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 26. Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Tahran’dan Kırgızistan’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, toplantının stratejik önemine dikkat çekti.

Zirveye bölgedeki ülkelerin çok sayıda liderinin katılacağını belirten Pezeşkiyan, bazı uluslararası kurumların dünyada tek sesli bir ortam oluşturmaya çalıştığı bir dönemde, bu toplantının küresel alanda farklı ve bağımsız seslerin varlığının sembolü olduğunu ifade etti.

Bölge ülkelerinin binlerce yıllık ortak tarih ve medeniyet geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, bölgedeki halkların tarih boyunca iletişim, birlikte yaşama ve gelişme içinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, bölgesel huzur, kalkınma, barış ve gelişmenin birbirine bağlı olduğunu kaydederek, zirvedeki yapıcı görüşmeler sayesinde bölgenin kendi liderleri tarafından yönetilebileceğinin ortaya konulmasını umut etti.

Pezeşkiyan, saldırganlara da uyarıda bulunarak, “Biz savaş peşinde değiliz ve bunu şimdiye kadar dünyaya açıkça ilan ettik. Ancak her türlü saldırı karşısında asla sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz.” dedi.

Bölgedeki istikrarsızlık ve huzursuzluğun hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını belirten Pezeşkiyan, tüm ülkelerin bölgenin güvenliği, ekonomisi ve kalkınması için iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, zirveye katılan çok sayıda bölge lideriyle yapılacak ikili görüşmelerin bölgenin güvenlik, ekonomi ve siyasi süreçlerine katkı sağlayabileceğini belirterek, toplantının tüm ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.