İran ve Irak'tan gerilimin düşürülmesi için diplomasi vurgusu

Irak Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bugün İran İslam Cumhuriyeti’nin Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık’ı kabul etti.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Büyükelçisi Al Sadık’ın görüşmede İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin yazılı mesajını Iraklı mevkidaşına ilettiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede gerilimin sona erdirilmesine yönelik müzakere sürecindeki son gelişmelerin ele alındığı, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla barışçıl çözümlere ulaşmak için diplomatik çabaların sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise krizlerin çözümünde en iyi seçeneğin barışçıl yollar ve diyalog olduğunu belirterek, bu yaklaşımın bölge ülkelerinin güvenliğinin korunmasına ve halklarının çıkarlarının güvence altına alınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.