İran Ordusu, ABD'nin BAE’deki El Minhad Üssü’nü İHA’larla hedef aldı(+video)

İran Ordusu, Larak Adası’na yönelik son saldırılara karşılık olarak bugün erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Minhad Üssü’nü hedef aldı.

İran Ordusundan yapılan açıklamada, Larak Adası’nda şehit olan Devrim Muhafızları mensupları ile İranlı sivillerin intikamının alınması amacıyla, ABD güçlerine ait helikopterlerin ve askerlerin konuşlandığı bölgelerin onlarca imha amaçlı insansız hava aracıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, El Minhad Üssü’nün yabancı güçlerin hava yoluyla desteklenmesi ve intikalinde önemli merkezlerden biri olduğu ifade edildi.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Larak Adası’na yönelik son saldırıya işaret ederek, İran ordusu mensuplarının ülkenin güvenliğini ve topraklarını korumak amacıyla tehdit bölgeden kaldırılıncaya kadar görevlerinin başında kalacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, İran ordusunun savaşta hayatını kaybeden tüm şehitlerin kanının intikamını ABD’li “terörist güçlerden” alacağı ifade edildi.