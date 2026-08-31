İran'dan ABD'ye Sert Uyarı: Korku ve Dehşet İçinde Bekleyin!

İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, kendi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşmana yönelik çok sert ifadeler kullanarak yaklaşan bir misillemenin sinyalini verdi. Azizi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İrade testimiz, yalnızca yaşadığınız o aşağılayıcı yenilgilerin bedelini daha da ağırlaştıracaktır. Hiç şüphe yok ki, hiçbir suç, hangi seviyede olursa olsun cezasız kalmayacaktır. Vereceğimiz yıkıcı, acı verici ve ibretlik yanıt; mağlubiyetler zincirinizi tamamlayacaktır. Korku ve dehşet içinde bekleyin!”