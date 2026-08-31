Devrim Muhafızları: Ürdün’deki iki ABD hava üssü füze ve İHA’larla hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan ikinci açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri mensuplarının, ABD-İsrail’in Larak Adası’na yönelik hava saldırısına karşılık olarak “saldırganın cezalandırılması” operasyonu kapsamında füze ve insansız hava araçlarının kullanıldığı birleşik bir operasyon düzenlediği ifade edildi.

“Ya Muhammed bin Abdullah” parolasıyla gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda, Ürdün’de bulunan Melik Hüseyin ve Ezrak adlı iki ABD hava üssündeki teknik ve bakım altyapısı ile savaş uçaklarının konuşlandığı noktaların balistik füzelerle hedef alındığı ve ağır hasar verildiği belirtildi.

Devrim Muhafızları ayrıca, düşmanın saldırı ve suçlarının İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatma konusundaki çaresizliğine çözüm olmayacağı uyarısında bulunarak, her saldırının daha güçlü karşılıklarla yanıtlanacağını vurguladı.