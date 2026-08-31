Tahran’ın Doğusunda Deprem

Tahran eyaletinin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, deprem saat 07.19 sularında kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

Olayın ardından Tahran Eyaleti Acil Servis Sözcüsü Şervin Tebrizi, bölgedeki durumla ilgili açıklama yaptı. Tebrizi, depremin hemen ardından üç ayrı değerlendirme ekibinin olası hasar ve yaralanmaları incelemek üzere etkilenen bölgelere sevk edildiğini belirtti.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.