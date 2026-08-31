  1. Toplum
31 Ağu 2026 08:30

Tahran’ın Doğusunda Deprem

Tahran’ın Doğusunda Deprem

Tahran eyaletinin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Tahran eyaletinin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, deprem saat 07.19 sularında kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

Olayın ardından Tahran Eyaleti Acil Servis Sözcüsü Şervin Tebrizi, bölgedeki durumla ilgili açıklama yaptı. Tebrizi, depremin hemen ardından üç ayrı değerlendirme ekibinin olası hasar ve yaralanmaları incelemek üzere etkilenen bölgelere sevk edildiğini belirtti.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

News ID 1938234
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler